Главу ОТГ на Херсонщине задержали за вымогательство $2 тысяч у предпринимателя

В Херсонской области полиция задержала на взятке председательницу поселковой объединенной территориальной громады.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

Глава ОТГ получила от местного жителя 2 тысячи долларов за предоставление паспорта привязки на размещение малой архитектурной формы (МАФа) на территории района.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины. Сейчас деньги изъяты, опечатаны и приобщены к материалам уголовного производства в качестве доказательств. Подозреваемой грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, что ранее по подозрению в систематическом взяточничестве задержали начальницу управления Николаевской мэрии Татьяну Гордиенко.