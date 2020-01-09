На Кировоградщине неизвестные расстреляли мужчину и женщину

В Светловодскоим районе Кировоградской области неизвестный расстрелял двух местных жителей – мужчину и женщину.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Сообщение об убийстве поступило в полицию от местной жительницы. По ее словам, неизвестный мужчина стрелял в ее родственников – мужчину и женщину 36 и 40 лет, соответственно.

В полиции сообщили, что факт нашел свое подтверждение. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК.

Полицейские устанавливают и ищут лиц, причастных к совершению убийства.

Напомним, 30 января в Николаеве возле Ленинского районного суда, который расположен в здании бизнес-центра «Космос Плаза» произошло двойное убийство – семейную пару расстреляли из охотничьего самозарядного ружья. Позже стало известно, Багирянц был должен убитым 2,5 миллиона гривен. Он занял у семейства Беловых из Одессы эту сумму денег, а в качестве залога предоставил два жилых дома. В итоге деньги он им не вернул, а дома подарил своим сыновьям и еще одно женщине. Из-за этого Михаил Белов обратился в суд, который выиграл. Также выяснилось, что Герасим Багирянц и супруги Беловы были дальними родственниками.