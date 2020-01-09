СБУ задержала перевозчиков, завербованных «ЛНР», которые возили людей за соцвыплатами и «сдавали» их боевикам

Коммерсанты из оккупированной части Луганщины возили людей на подконтрольную Киеву территорию для оформления соцвыплат, а данные о них сливали так называемому «Министерству госбезопасности ЛНР».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Частный предприниматель из временно подконтрольного боевикам Алчевска вместе с женой оказывали жителям ОРДЛО услуги пассажирских перевозок на подконтрольную украинской власти территорию и «заочного» оформления социальных выплат. Почти год назад супругов завербовала так называемая «спецслужба» террористов. «МГБ ЛНР», в частности, поставило перевозчикам задачу предоставлять информацию о коллегах, работающих на каналах пассажирских перевозок. Они также требовали предоставлять перечень клиентов, которые пользовались услугами по оформлению украинских соцвыплат», - говорится в сообщении.





«После каждого маршрута агенты отчитывались перед кураторами о выполненных задачах. Псевдоспецслужба «ЛНР» использовала полученные персональные данные для формирования базы граждан, регулярно посещающих украинские государственные учреждения. Боевики планировали потом привлечь их к противоправной деятельности во вред государственным интересам Украины. Контрразведчики СБУ задержали сообщников террористов во время очередного «рейса», - сообщают в СБУ.

При осмотре транспортного средства коммерсантов правоохранители обнаружили более 150 документов жителей временно оккупированной территории, в частности свидетельства о наследстве, о смерти, нотариальные доверенности, трудовые книжки, которые необходимы для «заочного» оформление выплат без присутствия получателей.

По данным СБУ, «предприниматели» убеждали людей в сложности дороговизне оформления документов, выманивая деньги за свои «услуги». Оперативники собрали доказательства сотрудничества перевозчиков со «спецслужбой» боевиков и установили личности кураторов.

Сведения о выявленных сотрудниках «МГБ ЛНР» приобщены к материалам ранее открытого следователями СБУ уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 УК (участие в деятельности террористической организации).

Сейчас устанавливают должностных лиц украинских госучреждений, которые могли быть причастны к функционированию нелегального канала, и проверяют информацию о наличии среди клиентов «фирмы» действующих или бывших боевиков незаконных вооруженных формирований.

Напомним, контрразведка СБУ задержала в Харькове завербованного спецслужбами РФ экс-нацгвардейца – он планировал подорвать своего командира.