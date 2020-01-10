Задержанного на Херсонщине российского «вора в законе» до экстрадиции поместили в Николаевский пункт ГМС

Рубен Косян "Ивановский" Задержанного в Херсонской области «вора в законе» Рубена Косяна, известного как «Рубена Ивановского», поместили в Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории Украины.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в полиции.

Как известно, 54-летнего гражданина Российской Федерации Рубена Косяна задержали 26 декабря 2019 года в Новой Каховке Херсонской области. Мужчина ранее судим, а в 1997 году в Москве получил статус «вора в законе». При этом он имеет запрет на въезд в Украину до января 2022 года, а также находится в международном розыске.

«Рубена Ивановского» задержали при выходе из местного ресторана. Он рассказал полицейским, что приехал в Новую Каховку, чтобы навестить свою подругу. Косяна летом 2019 года россияне объявили в розыск по делу о масштабной незаконное вырубке деревьев.

На следующий день после задержания суд в Вознесенске арестовал Рубена Косяна на шесть месяцев с помещением в Николаевский пункт временного пребывания иностранцев до момента выдачи Российской Федерации. Этот пункт находится в селе Мартыновка Вознесенского района.

Отметим, что сейчас в Николаевском пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, кроме Косяна, содержат еще пять воров в законе: Глеб Ашумов «Кинешемский», Дато Герлиани «Дато Сван», Лаша Джачвлиани «Лаша Сван», Виктор Панюшин «Витя Пан» и Тенго Чарая «Гальский».

Задержание Косяна в Новой Каховке Задержание Косяна в Новой Каховке

Напомним, что недавно полиция выдворила за пределы Украины «вора в законе» по кличке «Батыр Бухарский», которого также содержали в Николаевском пункте временного пребывания иностранцев.

Как известно, Президент Зеленский внес в Раду законопроект о «преступном сообществе» – за статус «вора в законе» можно сесть до 10 лет и лишиться всего имущества.