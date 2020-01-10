На Николаевщине полиция поймала двоих школьников, которые проникли в магазин ради кражи

Во Врадиевке полиция поймала двоих подростков за проникновение в магазин с целью кражи.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В полицию с заявлением о краже обратилась местная жительница, владелица продуктового магазина. По словам заявительницы, в ночь на 9 января злоумышленники, повредив окно, похитили из магазина денежные средства в сумме четыре тысячи гривен и продукты питания.

В течение нескольких часов полицейские установили воров. Ими оказались несовершеннолетние местные жители, двое 15-летних парней, которые ранее не попадали в поле зрения правоохранителей.

Следователями Врадиевского отдела полиции проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража»). Подросткам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Продолжается следствие.

Напомним, как в Вознесенске 14-летний подросток угнал семь автомобилей «Жигули» и суд поместил его под стражу.