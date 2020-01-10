Николаевская полиция ищет свидетелей нападения на журналиста, которого избили в центре города

В Николаеве полиция ищет свидетелей нападения на журналиста, которое случилось вечером 30 ноября.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, что речь идет о нападении на журналиста сайта «Новости-N» Александра Влащенко. Около 22:40 возле дома по улице Садовой неизвестный брызнул ему в глаза газом и нанес несколько ударов в лицо, после чего скрылся.

Граждан, которые могут помочь следствию или владеют какой-либо полезной информацией по данному факту, просят обратиться в Центральный отдел полиции по адресу: Николаев, улица Декабристов, 8 или по телефонам (0512) 53-12-71, 102.

Как известно, Александр Влащенко уже не в первый раз подвергается нападениям. В октябре 2012 года на него было совершено разбойное нападение, в результате которого он получил пулевое ранение в голову из пневматического пистолета. Пулю до сих пор так и не извлекли — она застряла глубоко в ткани головного мозга. Тогда милиция сумела найти нападавших, они были приговорены к длительным срокам лишения свободы.