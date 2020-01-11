Псевдополицейские, которые напали на фермера на Николаевщине и пытались его похитить, по сделке отделались условным сроком

Осмотр автомобиля вымогателей после задержания Суд утвердил соглашение о признании виновности между прокурором и обвиняемыми в похищении фермера, согласно которому последние получили условные сроки.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора Баштанского районного суда Николаевской области.

Как известно, преступление произошло в августе 2019 года. Четверо человек напали на фермера и пытались его похитить. Но им помешали работники предпринимателя. В тот же день спецназ полиции задержал подозреваемых.

Согласно материалам, четверо злоумышленников приехали к территории фермерского хозяйства на автомобиле «Daewoo Lanos» и позвали главу предприятия.

Трое человек остались в машине, а один из них пошел на территорию предприятия, где с пистолеом начал вымогать у фермера деньги под предлогом возвращения несуществующего долга.

Отметим, что вымогатель был в одежде, которая похожая на полицейскую форму, а пострадавшему он представился капитаном управления защиты экономики Нацполиции. Также он быстро продемонстрировал ему разрешение на оружие, выдавая его за удостоверение сотрудника полиции.

Псевдополицейский также пытался затолкать потерпевшего в машину, но последний начал сопротивляться и звать на помощь работников своего предприятия. После этого нападавший сел в «Daewoo Lanos» и сбежал вместе со своими подельниками с места преступления.

В средине декабря прокурор Иван Богданов заключил с обвиняемыми соглашение о признании виновности в совершении преступлений по ряду статей Уголовного кодекса Украины: часть 3 статьи 189 («Вымогательство»), части 3 статьи 15, части 2 статьи 146 («Покушение на незаконное лишение свободы или похищение человека»), части 3 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»), частью 1 статьи 353 («Самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица»). В зависимости от ролей в преступлении у обвиняемых несколько разная квалификация их действий.

В этом же соглашении стороны согласовали меру наказания за преступление – по пять лет лишения свободы с освобождением от тюрьмы с испытательным сроком в три года.

В итоге судья Сергей Янчук утвердил это соглашение, признав вину обвиняемых Игоря Яковлева, Артема Вовка, Андрея Сметанкина и Гнездилова Станислава, а также назначив им наказание согласно сделке.

Напомним, как ранее суд утвердил сделку прокуратуры и поджигателей дома фермера в Вознесенском районе, назначив преступникам за это преступление испытательные сроки.