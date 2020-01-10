Суд дал два года условно жительнице Новой Одессы, которая занималась сутенерством в Николаеве – при обыске у нее нашли еще и наркотики

Суд приговорил к двум годам условно 25-летнюю жительницу Нового Буга, которая занималась сутенерством.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Как известно, в ноябре 2019 года в Новой Одессе задержали 25-летнюю женщину, которая занималась сутенерством. Подозреваемая на протяжении длительного времени занималась сутенерством на территории Николаева. Женщина подыскивала девушек, которые находились в трудном материальном положении, и втягивала их в занятие проституцией. Половину денег, полученных от «клиентов», она оставляла себе.

В ходе проведения санкционированных судом обысков в злоумышленницы были изъяты наркотические средстве, а также денежные средства, полученные в результате противоправной деятельности.

Суд признал ее виновной в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 309, частью 2 статьи 303 Уголовного Кодекса Украины - незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта и сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией, и приговорил к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком два года.

Напомним, что ранее в Николаеве провели масштабную спецоперацию по задержанию троих сутенерш и таксиста, которые организовали бордели для моряков-иностранцев.