Аферисты выдали себя за полицейских и отобрали у николаевских пенсионеров 131 тысячу гривен

В Николаеве трое пенсионеров стали жертвами мошенников, которые отобрали у них деньги по схеме «ваш родственник задержан полицией».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, 76-летний мужчина и две женщины возрастом 82 и 84 года рассказали, что им позвонили неизвестные якобы из полиции и сообщили, что их родственники являются участниками ДТП, в которых есть пострадавшие. Поэтому нужно заплатить определенную сумму денег, иначе родственники будут нести уголовную ответственность. Для «спасения» родных пенсионеры согласилась на все условия аферистов и отдали им 131 тысячу гривен.

В этот же день два жителя Николаевщины стали жертвами мошеннических схем, связанных с использованием доступа к банковским счетам. Жители Николаевского района и Первомайска рассказали, что получили телефонные звонки от неизвестных, которые представились работниками банка. Аферисты под предлогом усиления защиты банковских счетов узнали у них всю конфиденциальную информацию и в дальнейшем похитили 10 тысяч гривен.

Напомним, что ранее аферист выманил у николаевца 108 тысяч гривен при покупке дизтоплива.