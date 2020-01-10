В Германии суд приговорил к семи годам тюрьмы россиянина, который незаконно перевозил в РФ запчасти и химикаты

Ганзейский высший окружной суд в Гамбурге приговорил россиянина к семи годам тюрьмы из-за экспорта в РФ товаров двойного назначения в обход санкций Евросоюза.

Об этом пишет немецкое издание Welt.

По информации прокуратуры, россиянин, занимавшийся предпринимательской деятельностью в Баден-Вюртемберге, в 2014-2018 годах поставлял в Россию товары, которые можно использовать в авиации и космической сфере.

В частности, 69-летний россиянин незаконно доставил на территорию РФ 4,5 кг химического вещества декаборан для московской компании. Это вещество используют для создания ракетного топлива и взрывчатки.

Предприниматель провозил некоторые химикаты в багаже самолетом, тем самым создавая угрозу жизни сотрудников аэропорта и других пассажиров. Во время других рейсов он перевозил специальные прессы, которые могут использовать для изготовления ракетных запчастей.

Немецкие правоохранители установили, что россиянин, который уже 25 лет живет в Германии, намеренно вводил в заблуждение таможню, поскольку предоставлял сотрудникам ложную информацию. Тем самым он нарушил правила Евросоюза, который из-за оккупации Крыма ввел строгое эмбарго на поставки товаров в Россию.