В Черновцах следователь полиции покупал в интернете наркотики и предлагал ранее судимым распространять «закладки»

Служба безопасности Украины блокировала на Буковине деятельность группы лиц, которые наладили незаконный сбыт наркотиков и психотропных.

Об этом сообщает пресс-центре СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организовал наркобизнес следователь полиции. Он реализовывал амфетамин и каннабис среди жителей региона. К противоправной деятельности злоумышленник привлек также других правоохранителей.

Задержан следователь на окраине Черновцов во время сбыта очередной «дозы» амфетамина местному жителю. В рамках уголовного производства, открытого по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Продолжаются следственные действия в отношении других лиц, причастных к преступлению. Разоблачение злоумышленника проводилось совместно с сотрудниками теруправления ГБР, расположенного в Хмельницком, УВБ в Черновицкой области ДВБ ЧП Украина, под процессуальным руководством областной прокуратуры.

В Департаменте внутренней безопасности Нацполиции уточнили, что психотропное вещество он заказывал у поставщика через Интернет и в дальнейшем распространял методом «закладок» с расценке 1 грамм амфетамина за 500 гривен, столько же марихуаны - 400 гривен. Клиентов, которые подконтрольно сбывали наркотики, подыскивал среди ранее судимых лиц или среди подозреваемых в преступлениях.

Напомним, как в Киеве СБУ задержала владельца кальян-бара, который продавал гостям заведения кокаин – в месяц сбывал почти по килограмму.