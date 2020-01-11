В Офисе Генпрокурора отчитались, что уже закрыли 631 незаконную АЗС

Прокуратура совместно с правоохранительными органами начала 343 уголовных производства в отношении противоправной деятельности нелегальных автозаправочных станций.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

«В рамках производств по фактам незаконного изготовления, хранения и сбыта подакцизных товаров, нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью уже прекращена деятельность 631-й нелегальной автозаправочной станции, 76 АЗС - добровольно демонтированы. Работа на данном направлении продолжается», – отметили в ОГП.

Напомним, в Николаевской области 1-8 января проверили 127 мест хранения и реализации топлива. В рамках уголовных и административных производств прекратили незаконную деятельность 19 АЗС.