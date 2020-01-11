На Николаевщине подозреваемый в краже избил в автомобиле попутчика ради беспроводных наушников

На Николаевщине мужчина, который находится под следствием за кражу, избил в автомобиле попутчика ради беспроводных наушников. Теперь он будет находиться под стражей в СИЗО.

Об этом сообщили в Первомайской местной прокуратуре Николаевской области.

8 января 19-летний парень сел в попутный автомобиль, который двигался в направлении Кривого Озера. В салоне этого автомобиля находился и злоумышленник. В ходе общения с парнем подозреваемый заметил у него беспроводные наушники вместе с зарядным футляром к нему и решил завладеть ими. Он нанес парню пять ударов рукой в ​​область затылочной части головы, вырвал с у него из рук зарядноый футляр с беспроводными наушниками и спрятал их в карман куртки. По просьбе парня вернуть имущество он не реагировал.

Потерпевший, воспользовавшись остановкой транспортного средства, оставил автомобиль и вызвал сотрудников полиции, которые по «горячим» следам установили и задержали нападавшего.

Его действия квалифицированы по части 2 статьи 186 Уголовного кодекса Украины («Грабеж»). Также установлено, злоумышленнику в декабре прошлого года было сообщено о подозрении в совершении краже.

10 января следственным судьей Кривоозерского районного суда удовлетворено ходатайство следователя, согласованное с процессуальным руководителем Первомайской местной прокуратуры, и избрано в отношении 20-летнего жителя Кривого Озера меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Напомним, как в Николаеве мужчина завел в баре новых знакомых. а позже они его избили и ограбили.