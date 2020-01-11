В Николаеве будут судить члена комиссии Госфонда поддержки фермеров, который требовал взятку в ₴40 тысяч

Прокуратура направила в суд обвинительный акт относительно члена региональной комиссии Николаевского отделения Украинского государственного фонда поддержки фермерских хозяйств, который вымогал взятку в размере 40 тысяч гривен от фермера.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Как известно, его задержали 18 сентября за то, что он требовал и получил 40 тысяч гривен от одного из глав фермерского хозяйства, что составляло 10% от общей суммы, предоставленной предприятию финансовой помощи от Украинского государственного фонда поддержки фермерских хозяйств.

Действия лица квалифицированы по части 2 статьи 369-2 Уголовного Кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или предложение или обещание оказать влияние за предоставление такой выгоды»).

8 января обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по сути.

Напомним, что ранее на Николаевщине суд наказал фермера штрафом за предложение взятки полицейским и угрозу их застрелить.