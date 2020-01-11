Гражданину Турции, который на киевской трассе на Николаевщине совершил смертельное ДТП, сообщили о подозрении

В субботу, 11 января, водителю автомобиля «Volkswagen Touareg», который является участником смертельной аварии на трассе Н-2 в Арбузинском районе, сообщили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Как известно, 26 декабря на трассе Н-24 «Благовещенское-Николаев» в Арбузинском районе произошло лобовое столкновение автомобиля «ВАЗ-2171» и внедорожника «Volkswagen Touareg», в результате которого один человек погиб и пятеро пострадали, в том числе четверо граждан Германии.

Под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области следователи Следственного управления Главного управления Нацполиции в области сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего») гражданину Турции, который находился за рулем «Volkswagen Touareg».

Досудебным расследованием установлено, что около в 12.00 часов 48-летний подозреваемый, управляя автомобилем марки «Volkswagen Touareg», грубо нарушил правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-217130», который двигался во встречном направлении.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что водитель автомобиля «Volkswagen», который стал участником ДТП на трассе Н-24 «Благовещенск-Николаев», выехал на встречную полосу движения из-за того, что объезжал яму. Патрульные неоднократно выписывали предписание балансодержателю о том, чтобы устранить ее, поскольку из-за нее неоднократно случались аварии, но ее игнорировали.