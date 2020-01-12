В Черновцах мужчина пытался сжечь свою семью

В Черновцах мужчина пытался сжечь свою сожительницу и детей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Черновицкой области.

Полицейские установили, что в частном доме между 38-летним мужчиной и его 43-летней сожительницей возник спор. 16-летняя дочь пыталась успокоить отца. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина на замечания не реагировал и вел себя агрессивно.

Взяв из подсобного помещения бутылку с бензином, он облил им комнату и дочь. Жидкость попала на горячую печь и загорелась. Огонь мгновенно перекинулся на 16-летнюю девушку. Оставив в доме жену и троих детей, мужчина скрылся с места преступления.

В течение часа полицейские разыскали злоумышленника и доставили в отделение полиции.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 194 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»), частью 2 статьи 15 («Покушение на преступление») и пункта 1 части 2 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины.

По ходатайству следователя Шевченковский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шестьдесят суток без альтернативы внесения залога.

Сейчас назначен ряд криминалистических экспертиз. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, как пьяный житель Николаевщины облил свою жену бензином и поджег.