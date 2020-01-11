Николаевские патрульные задержали мужчину, который ножом ударил своего собутыльника

В пятницу, 10 января, в Николаеве патрульные задержали пьяного мужчину, который ударил ножом товарища.

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в Николаевской области.

Около полуночи патрульные получили вызов, что возле одного из круглосуточных заведений в Заводском районе города неизвестному мужчине нанесли ножевое ранение.

Патрульные прибыли на место происшествия вместе с каретой скорой помощи, поэтому медики сразу же госпитализировали раненого мужчину.

Свидетели происшествия и сотрудники одной из охранных фирм города, которые находились на месте происшествия, прямо указали на одного из присутствующих, как на мужчину, который в ходе драки нанес гражданину телесные повреждения, а также показали место, куда неизвестный выбросил предмет, похожий на нож.

Гражданина немедленно задержали и вызвали следственно-оперативную группу.