В центре Киева воры лишили певицу MARUV денег, документов и новогодних подарков

В субботу, 11 января, в центре Киева на улице Богдана Хмельницкого, 42 из автомобиля певицы MARUV (Анны Корсун) украли сумку, в которой были деньги, документы и подарки близким.

Об этом артистка сообщила в своем Instagram-сториз, передает «NikLife».

По словам певицы, неизвестные забрали черную сумку с документами, личными вещами и деньгами.

– Если вы были в этом районе и видели, что кто-то бежит с черной сумкой под крокодила, пожалуйста, напишите мне… Там были все мои документы, — сказала она.

Стоит отметить, что MARUV не впервые становится жертвой воров. что В конце марта певицу обворовали в аэропорту Борисполь, когда она после концерта возвращалась из Тель-Авива. И буквально спустя месяц в том же аэропорту MARUV вновь обокрали.