В Харькове неизвестные подорвали банкомат и отделение банка, но до денег так и не добрались

В ночь с 11 на 12 января в Харькове в Немышлянском районе города неизвестные подорвали банкомат и помещение банка, но к деньгам добраться так и не смогли.

Об этом передает пресс-служба ГУНП области.

«11 января около 04:00 в Немышлянское отделение полиции поступило сообщение о том, что неизвестные взорвали банкомат, расположенный в отделении банка по проезду Стадионному. По адресу выезжало руководство и следственно-оперативная группа районной полиции, специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области, - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что злоумышленники взорвали банкомат с помощью самодельного устройства. Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

«Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. В настоящее время полицией принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению», - отметили в полиции.

Напомним, 26 декабря в Харькове ночью неизвестные взорвали и ограбили банкомат.