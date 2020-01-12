В Киеве легковушка на скорости врезалась в столб и загорелась – водитель сгорел заживо

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В воскресенье, 12 января, на бульваре Дружбы народов в Киеве «Honda» на большой скорости протаранил отбойник и снес столб. После этого машина перевернулась и начала гореть.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Киева.

Автомобиль направлялся по бульвару Дружбы народов в сторону Демеевки и возле станции метро «Лыбедская» водитель потерял управление автомобилем. Он на огромной скорости протаранил столб, перевернулся и моментально вспыхнул.

Прохожим удалось спасти двух женщин и двух мужчин из салона, а водителя  зажало внутри,  он сгорел  заживо. Его тело достали спасатели после того, как погасили пламя. Обстоятельства аварии устанавливает полиция.

Напомним, в Днепре в результате ДТП загорелась легковушка – водитель погиб.

Роман Свиридов

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