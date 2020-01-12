На Сумщине СБУ задержала женщину, которая пыталась ввезти в Украину партию экстази в пакете со сладостями

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Сотрудники Службы безопасности Украины помешали незаконному ввозу психотропных веществ из одной из стран Евросоюза.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что жительница Сум планирует наладить незаконные поставки экстази в Украину. «Товар» злоумышленница планировала привозить из зарубежных путешествий. Задержали туристку в международном аэропорту «Борисполь» при попытке ввоза партии экстази. Психотропы злоумышленница спрятала в пакете со сладостями.

В рамках уголовного производства, открытого по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. 

Напомним, как в Киеве СБУ задержала владельца кальян-бара, который продавал гостям заведения кокаин – в месяц сбывал почти по килограмму.

Роман Свиридов

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