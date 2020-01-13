Новогодние праздники не остановили браконьеров – николаевский рыбоохранный патруль зафиксировал 15 нарушений

С начала нового года и в период новогодних праздников инспекторским составом Николаевского рыбоохранного патруля были проведены десяток, в ходе которых были выявлены 15 нарушений природоохранного законодательства.

Об этом говорится в сообщении Николаевского рыбоохранного патруля.

«В результате оперативных мероприятий были разоблачены 10 граждан, которые занимались незаконным выловом рыбы. Общие убытки, причиненные нарушителями, составили более трех тысяч гривен. Незаконно добытые водные биоресурсы и запрещенные орудия лова изъяты до решения суда. На нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях. Материалы готовятся к передаче в суд по местам совершения правонарушений», – говорится в сообщении.

Всего с начала года рейдовыми группами рыбоохранного патруля с водоемов Николаевской области было изъято почти два километра сетей.

«Отдельно отметим, что благодаря сообщению на горячую линию управления на реке Южный Буг возле сел Михайловка и Варюшино было уничтожено шесть браконьерских сетей. Составлены акты обнаружения и изъятия бесхозного имущества», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Херсонской области в результате столкновения лесников и «черных» лесорубов погиб человек.