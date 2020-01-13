В Одессе таможенники задержали контрабандную партию кубиков Рубика, стоимостью более 3 миллионов гривен

В Одессе сотрудники таможенной службы конфисковали почти 8 тысяч контрабандных кубиков Рубика.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава таможенной службы Максим Нефедов.

«Одесские таможенники обнаружили почти 8000 контрафактных кубиков Рубика! Собственно, это бренд британской «Rubik`s Brand Limited», которая выпускает «официальные» игрушки, которые изобрел венгерский скульптор Эрнье Рубик. Уполномоченный представитель правообладателя направил в таможню вывод экспертного исследования, которым установлено, что указанные головоломки маркированные знаком, настолько похожим, что его можно спутать со знаком, принадлежащим компании «Rubik`s Brand Limited»», - сообщает глава таможни.

«По факту нарушения прав интеллектуальной собственности составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ст. 476 Таможенного кодекса Украины. Сейчас 7 800 контрафактных кубиков Рубика изъяты. Их дальнейшую судьбу решит правообладатель. Стоимость оригинального товара, который мог бы быть вытесненным с рынка этой контрафактной партией, составляет более 3 миллионов гривен», - отметил Нефедов.

Напомним, ранее на украинской границе задержали грузовик с заниженной ценой одежды и парикмахерских принадлежностей.