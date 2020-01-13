Амину Окуеву, директора Caparol и топ-менеджера Киевского метрополитена убила одна и та же банда киллеров, - МВД

Национальная полиция считает, что убийцы Амины Окуевой совершили еще минимум два заказных убийства - директора Caparol Павла Зможного (сентябрь 2016 года) и начальника отдела рекламы КП «Киевский метрополитен» Павла Миленького (январь 2019 года).

Об этом на брифинге в понедельник рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

- Зацепку по этой группе дало нам убийство господина Миленького, директора отдела рекламы метрополитена, в январе 2019 года. Тогда мы вышли на определенную группу лиц, которые обоснованно подозревались в совершении убийства. Более того, анализируя предыдущие преступления мы пришли к выводу, что указанные лица обоснованно подозреваются в убийстве господина Зможного в селе Крушынка Васильковского района, - рассказал полицейский.

Он напомнил, что подозреваемые тогда были задержаны, арестованы, но позже вышли на свободу. Однако это задержание позволило получить образцы ДНК фигурантов.

- Задержание дало нам возможность получить биологические образцы, направить специалистам, и в конце концов получить заключение, что биологические образцы одного из лидеров этой группы находятся на автомате, который был изъят в 2017 году, - рассказал Небытов.

Пока что задержан только один человек, других проверяют на причастность.

- Следствие изучает деятельность этой группы не только в Украине, но и за границей, в том числе в странах Евросоюза, - сказал полицейский.

Напомним, 30 октября 2017 года автомобиль с супругами-добровольцами АТО Аминой Окуевой и Адамом Осмаевым обстреляли из автоматического оружия в районе железнодорожного переезда возле Глевахи Киевской области. В результате покушения Окуева погибла, а Осмаев получил пулевое ранение в ногу.