В Херсонском аэропорту задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом

В Херсонском аэропорту в воскресенье, 12 января, пограничники обнаружили иностранца, которого разыскивал Интерпол.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Так, пограничники Херсонского отряда в пункте пропуска для авиационного сообщения «Херсон» во время оформления авиарейса «Херсон-Стамбул» обнаружили гражданина Турции, который в соответствии с базой данных Интерпола, находится в международном розыске.

Как выяснилось, иностранец разыскивается правоохранительными органами Иордании за преступления связанные с незаконным оборотом наркотиков. Преступника задержали и в установленном порядке передали представителям Национальной полиции.

Ранее сообщалось, что пограничники задержали двух преступников в Ужгороде и в «Жулянах» - одного пять лет искал Интерпол.