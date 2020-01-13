Швейцария арестовала счета семьи разыскиваемого экс-нардепа Бакулина по делу о «вышках Бойко», - Лещенко

Швейцария наложила арест на 60 миллионов франков на счетах банков, которые, вероятно, принадлежат детям нардепа VIII созыва и бывшего главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгения Бакулина.

Об этом сообщил в Telegram бывший народный депутат и член наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко

Средства арестованы в рамках уголовного дела по так называемым вышкам Бойко – захваченных Россией украинских вышек для добычи нефти и газа в Черноморском шлейфе.

«Счета зарегистрированы на офшорные компании с Белиза и Британских Виргинских островов, за которыми, по данным следствия, стоят Бакулины. Дети Бакулина пытались обжаловать в швейцарском суде передачу Украине информации о выявленных у них счетах в Швейцарии, однако суд дал согласие на передачу этой информации Украине. Согласно декларации о доходах, дети Бакулина являются гражданами России. Сам Бакулин после вынесения ему подозрения по делу вышек Бойко сбежал, предположительно, в Россию», – уточнил Сергей Лещенко.

Счета арестованы в двух банках: Bank Rothschild & Co (Цюрих) и EFG Bank (Лугано).

«Из них сын и дочь Бакулина пытались обжаловать передачу информации Украине в отношении счетов, где хранилось 13,7 миллионов долларов и 12,7 миллионов евро», – сообщил экс-нардеп.

В июле 2019 Федеральная прокуратура в Берне уже арестовывала 60 миллионов франков на счетах швейцарских банков «в связи с вероятной растратой средств государственного украинского энергоконцерна «Нафтогаз». Как пишет DW, контроль над счетом, на который, предположительно, вывели $25 миллионов, имели дети Бакулина.

Напомним, Бакулин возглавлял «Нафтогаз Украины» с марта 2010 года по март 2014 года. Его, среди прочего, обвиняют в причастности к незаконному завладению денежными средствами компании «Черноморнефтегаз» в сумме более 3,2 млрд грн при осуществлении закупок самоподъемных буровых установок «Петр Годованец» и «Украина» (дело о так называемых вышках Бойко).

В 2010-2011 гг., когда Юрий Бойко возглавлял Минэнерго, «Черноморнефтегаз» за 800 млн долларов купил две самоподъемные плавучие буровые установки пятого поколения «Петр Годованец» и «Украина». Победителями тендеров стала латвийская компания Rigas Kugu Buvetava и Highway Investment Processing LLP из Уэльса. Цена производителя была почти вдвое меньше, чем заплатил «Черноморнефтегаз»

В ноябре 2019 прокурорская группа во главе с прокурором Генеральной прокуратуры Константином Куликом передала в Печерский районный суд обвинительный акт в отношении Евгения Бакулина. Бакулин был объявлен в розыск в апреле 2018 года.

Также отметим, что Бакулин, который не имеет никакого отношения к Николаевской области, накануне выборов в 2012 году собирался идти в нардепы по 130-му избирательному округу (с центром в Баштанке). Тогда экс-губернатор Николаевской области Николай Круглов, говоря о кандидатах в Верховную Раду, заявлял, что «любого николаевца променяет на газификацию области». В ноябре 2012 года экс-губернатор Николаевщины Николай Круглов наградил председателя правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Евгения Бакулина Почетной грамотой Николаевской областной государственной администрации.