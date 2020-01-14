В США разработчиков новой модели спортивного автомобиля «Corvette» задержали за уличные гонки

В США два инженера, работающих над новым американским спорткаром, были уличены в нарушении правил дорожного движения.

Об этом сообщает «Популярная механика».

Инцидент произошёл 8 января 2020 года. Сразу два инженера «Chevrolet» были задержаны полицией за то, что на предсерийных спорткарах «Corvette C8» они устроили гонки на улицах города Боулинг-Грин в штате Кентукки, где находится завод по сборке модели.

Согласно заявлению полиции, 27-летний Александр Тим, который занимается компьютерным проектированием, 30-летний инженер-электрик Марк Деркац и третий их неназванный коллега приехали в бар на трёх спорткарах. Проведя время в заведении, Тим на красном, Деркац на белом и их друг на синем «Corvette C8» около полуночи отправились кататься по улицам.

Единственным, кто не нарушал правила дорожного движения, был специалист, имя которого полиция не называет. Два других сотрудника «Chevrolet» в зоне действия ограничения скорости 45 миль в час разогнались до 120 миль в час (Тим) и 100 миль в час (Деркац). Кроме того, когда полиция задержала нарушителей, водители спорткаров находились в нетрезвом состоянии.

Официально обвинения, предъявленные инженерам, не включают в себя пьяное вождение, но зато их обвиняют в опасном вождении и превышении скорости на более чем 26 миль в час. Потенциально это может привести к лишению водительских прав. Оба нарушителя были отпущены из-под стражи под залог в 1 тысячу долларов, а на 18 февраля запланировано предварительное слушание по их делу.

- Мы знаем об инциденте, связанном с нашими тестовыми автомобилями, и в настоящее время проводим расследование. Безопасность остаётся главным приоритетом в «General Motors». Сейчас у нас нет других комментариев, - пояснили представители «Chevrolet».

Напомним, что ранее в Николаеве пьяный водитель «Mitsubishi» на скорости врезался в дерево.