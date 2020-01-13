В Николаеве неизвестные обстреляли два трамвая – обошлось без пострадавших

В Николаеве неизвестные 13 января обстреляли два трамвайных вагона.

Об этом сообщили в «Николаевэлектротрансе».

Пострадавших среди пассажиров нет, на место происшествия вызвали полицию. Сейчас из вагонов убирают битое стекло и будут проводить работы по замене разбитых окон. Обстоятельства инцидента выясняются.

Обновлено. В комментарии «Преступности.НЕТ» на «Николаевэлектротрансе» уточнили, что происшествие случилось с трамваями №1 на улице Кузнецкой (Скороходова), между ее пересечениями с улицами Гражданской и Инженерной. В одном из трамваев пуля попала в форточку, во втором – в центральное стекло. Полиция на место происшествия еще не прибыла.

На данный момент неизвестно, из чего именно обстреляли трамваи, подробности происшествия обещают предоставить позже.

Напомним, что ранее в Николаеве парень обстрелял трамвай, в котором у него возник конфликт с контролером.

Также напомним, что 25 февраля 2014 года в Николаеве сепаратисты пришли силой разгонять сторонников Майдана. Тогда сторонники Путина разбили окна в троллейбусе, думая, что туда забежали проукраинские активисты. Николаевская полиция начала расследование этого происшествия лишь спустя год - в апреле 2015. На данный момент неизвестно, дало ли расследование результаты.