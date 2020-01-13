Для военнослужащих-контрактников не достроили 102 казармы из запланированных 184, - Минобороны

В Министерстве обороны продолжается проверка строительства объектов жилищно-казарменного фонда в течение 2017-2019 годов на наличие фактов коррупционных и других нарушений, а также ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами, привлеченными к этой работе.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Отмечается, что в указанный период планировалось построить и ввести в эксплуатацию 184 казармы улучшенной планировки, из которых: в 2018 году - 91 и в 2019 году - 93 объекта.

«Однако, по имеющейся на конец прошлого года информации, были построены и введены в эксплуатацию 82 казармы. Таким образом, 102 объекта - не достроены. Проведенный предварительный анализ дает основания утверждать, что во время строительства упомянутых жилых комплексов могли иметь место различные коррупционные схемы и злоупотребления со стороны должностных лиц, в том числе в сфере публичных закупок», - сообщили в Минобороны.

Речь идет о нарушении законодательства в части, касающейся незаконного определения победителями торгов организаций, чьи ценовые предложения не отвечали требованиям и должны быть отклонены.

«Кроме того, установлены факты необоснованного увеличения ожидаемой стоимости закупок и строительства, необоснованного расторжения договоров (или не принятие решений о прекращении их действия), перенос сроков выполнения работ на 2019 и 2020 годы, что в свою очередь привело к увеличению стоимости выполненных строительных работ», - добавили в Минобороны.

Отмечается, что в течение 2017 - 2019 лет стоимость одной казармы неоднократно увеличивалась и по состоянию на сейчас вдвое превышает изначально установленную стоимость одного такого объекта строительства.

«В таких действиях усматривается наличие признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 191 Уголовного Кодекса Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положение», - говорится в сообщении.

Напомним, в марте 2018 года журналисты телепрограммы «Гроші» заявили, что на полигоне «Широкий лан» воруют деньги, предназначенные для строительства военного городка. В ответ на это Минобороны обвинило журналистов в заангажированности. Также сообщалось о том, что в Минобороны заявили, что подрядчик не может достроить часть военного городка на этом полигоне и компанию обвинили в диверсии.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту нанесения ущерба Украине на сумму примерно 37 миллионов гривен в результате выполнения строительных работ на территории полигона «Широкий лан». Сумма потраченных средств на строительство лагерного городка на территории полигона составляет 308,77 миллиона гривен.