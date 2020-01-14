В аэропорту Шри-Ланки задержали контрабандиста, пытавшегося вывезти в пластиковых контейнерах 200 ядовитых скорпионов

Китайца задержали при попытке вывезти около 200 ядовитых скорпионов из Шри-Ланки.

Об этом сообщает «ВВС».

В аэропорту Коломбо сотрудники службы безопасности обнаружили живых животных в пластиковых коробках. Власти предполагают, что мужчина, возможно, планировал извлечь яд из скорпионов по прибытию в Китай.

Борьба с незаконным оборотом экзотических животных и контрабандой золота и незаконных наркотиков стала серьезной проблемой для Шри-Ланки. Человек, который был задержан сотрудниками таможни в понедельник, был оштрафован на 100 тысяч рупий ($550) и ему было разрешено вернуться домой.

Шри-Ланка насчитывает около 18 видов ядовитых скорпионов, но только один из них смертелен для человека. Остается не выясненным, были ли контрабандные скорпионы смертельными.

В Шри-Ланке есть строгие законы, пытающиеся обуздать торговлю дикими животными, но попытки контрабанды растут. В июне нескольким высокопоставленным чиновникам были предъявлены обвинения в поимке слонят и попытке продать их.

Напомним, что ранее в Ивано-Франковской области задержали самолет контрабандистов, которые переправляли сигареты в Евросоюз.