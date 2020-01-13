НАБУ задержало главу Одесской областной налоговой и её заместителя, подозреваемых в попытке подкупить прокурора

НАБУ 13 января задержало и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Наталью Чеботареву и её заместителя Владимира Мосийчука по подозрению в получении взятки.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из источников в НАБУ.

Также в задержании принимала участие Генеральная инспекция Офиса Генерального прокурора Украины. В здании налоговой службы в Одессе, в кабинетах Чеботаревой и Мосийчука устроили обыски.

По версии следствия, Чеботарева и Мосийчук предложили взятку начальнику управления прокуратуры Одесской области Сербину. Они предлагали платить ему определенную сумму каждый месяц и в первый раз пытались передать 25 тысяч долларов. В обмен он должен был обеспечить, чтобы прокуратура не фиксировала правонарушения руководства одесской налоговой и их подчиненных. Кроме того, Сербин должен был сообщать о грядущих обысках у налоговиков.

В пресс-службе НАБУ уточнили, что глава налоговой предлагала прокурору, чтобы тот не препятствовал противоправной деятельности сотрудников ГНС, связанной с получением неправомерной выгоды от предпринимателей.

Главе ведомства сообщили о подозрении по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, совершенные по предварительному сговору группой лиц»).

Чеботаревой 38 лет, большую часть карьеры она провела на различных должностях в налоговых органах Макеевки и Донецка. В 2015 году она стала работать в управлении ГФС в Одесской области, а в 2018 – в Офисе больших плательщиков ГФС. С сентября 2019 года она возглавила налоговую службу Одесской области в качестве и.о. и получила должность начальника отдела.

Документы об обысках у Чеботаревой опубликовал «Обозреватель»

В своей декларации за 2019 год она указала, что владеет двумя квартирами в оккупированных Донецке и Макеевке (50% прав на макеевскую квартиру). Ездит она на «Mercedes-Benz» 2008 года выпуска. Всего за 2019 год от Офиса больших плательщиков и одесской налоговой она получила 301,79 тысячи гривен зарплаты и 32 тысячи гривен пенсии от Военного пенсионного фонда. В декабре 2019 года она задекларировала, что взяла в долг у некоего Сергея Совгира 568,7 тысячи гривен.