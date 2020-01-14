Глава налоговой службы отстранил все руководство ведомства в Одесской области и проведет проверку во всей структуре ГНС

Глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов из-за коррупционного скандала отстранил все руководство в ГУ ГНС в Одесской области, а также инициировал проверку руководства в центральном аппарате и территориальных подразделениях налоговой.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Как известно, 13 января НАБУ задержало и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Наталью Чеботареву и её заместителя Владимира Мосийчука во время передачи 25 тысяч долларов взятки прокурору. За эти деньги они хотели купить лояльность прокурора и избежать проверок своих сотрудников. При этом в беседах налоговики говорили прокурору, что платят около 50% от собранной дани в Киев.

«Услышанное и увиденное недопустимо. Любые проявления коррупции и злоупотреблений в рядах налоговой будут искоренены», – написал Верланов.

Кроме отстранения всего руководства ГУ ГНС Одесчины Вералнов инициировал внутреннее расследование по озвученным НАБУ фактам. Также он обещает начать полную проверку топ-налоговиков по всей страны, предоставить помощь НАБУ и ждет от других правоохранителей информацию, которая поможет разоблачить коррупционеров в ГНС.

Напомним, как Президент Зеленский призвал украинцев сдавать коррупционеров в НАБУ.