В Николаеве суд арестовал еще одного подозреваемого в вымогательстве ₴660 тысяч у предпринимателя

Фото с задержания 11 января Во вторник, 14 января, Центральный районный суд Николаева продолжает избирать меру пресечения подозреваемым в вымогательстве у предпринимателя 660 тысяч гривен несуществующего долга.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 11 января полиция задержала пятеро ранее судимых николаевцев во главе с криминальным авторитетом по прозвищу «Осетр». Они вымогали у предпринимателя 660 тысяч гривен несуществующего долга. Задержание произошло после передачи первой части денег в размере 250 тысяч гривен.

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10:05 Судья арестовала еще одного подозреваемого -

10:00 13 января судья Светлана Скрипченко арестовала без залога главного подозреваемого Вячеслава Осетрова. Он требовал денежные средства от отца директора ООО «Ника-Дорстрой» Григория Ткаченко. Как утверждает сам подозреваемый, он хотел, чтобы потерпевший отдал ему денежные средства, которые дал взаймы на покупку материала для асфальта, дизельного топлива и на зарплаты рабочим фирмы, чтобы те могли осуществить работу по тендерам, в которых одержали победу.