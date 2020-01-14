Суд по просьбе Офиса Генпрокурора арестовал николаевский завод «Океан» по делу о незаконном завладении имуществом

Печерский районный суд Киева 13 декабря удовлетворил ходатайство прокурора ОГП об аресте имущества судостроительного завода «Океан» в Николаеве.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

«Прокурорами Офиса Генерального прокурора осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту доведения до банкротства и незаконного завладения имуществом публичного акционерного общества «Николаевский судостроительный завод «Океан ». С целью сохранения имущества этого стратегического для государства предприятия и предотвращения дальнейших попыток его незаконного отчуждения по ходатайству прокурора Печерским районным судом Киева 13 января 2020 в уголовном производстве наложен арест на весь целостный имущественный комплекс публичного акционерного общества «Николаевский судостроительный завод «Океан», – говорится в сообщении.

Также в ОГП отметили, что принимают меры, направленные на привлечение к уголовной ответственности всех лиц, участвовавших в противоправных действиях в отношении искусственного доведения до банкротства и незаконных сделок с имуществом предприятия.

Напомним, что 3 декабря 2018 года имущественный комплекс ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» продали за 112 миллионов 195 тысяч гривен фирме «Торговый дом «АННОНА», которую связывают с бизнесменом Василием Капациной. В январе 2019 года сообщалось, что 750 бывшим работникам николаевского «Океана» выплатили долги по зарплатам.