Полиция открыла уголовное производство из-за обстрела двух трамваев в Николаеве и ищет свидетелей инцидента

В Николаеве после стрельбы по трамваям полиция открыла уголовное производство по факту умышленного повреждения имущества, а также разыскивает свидетелей этого происшествия и виновников повреждений.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполции в Николаевской области.

Как известно, 13 января на улице Кузнецкой (Скороходова), между ее пересечениями с улицами Гражданской и Инженерной неизвестные повредили окна на двух трамваях. Никто в результате происшествия не пострадал.

«Полицейские осмотрели трамваи. Каких-либо предметов, которые бы указывали на то, чем именно были повреждены окна, не обнаружено», – отметили в полиции.

По данному факту следственным отделением полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 194 УК Украины («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Продолжается следствие.

«Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и причастных к совершению указанного уголовного преступления лиц. Также правоохранители обращаются к гражданам, ставшим очевидцами события с просьбой предоставить информацию об обстоятельствах в Заводской отдел полиции по телефонам: (0512) 34-11-98 или на 102», – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Николаеве парень обстрелял трамвай, в котором у него возник конфликт с контролером.

Также напомним, что 25 февраля 2014 года в Николаеве сепаратисты пришли силой разгонять сторонников Майдана. Тогда сторонники Путина разбили окна в троллейбусе, думая, что туда забежали проукраинские активисты. Николаевская полиция начала расследование этого происшествия лишь спустя год - в апреле 2015. На данный момент неизвестно, дало ли расследование результаты.