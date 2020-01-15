Суд отпустил под домашний арест экс-полицейского, главного обвиняемого в убийстве жителя Кривого Озера – апелляцию вернули прокурору

Денис Ляхвацкий (фото - архив, 2016 год) Суд отпустил из СИЗО под домашний арест основного обвиняемого в убийстве жителя Кривого Озера, к которому причастны уже бывшие сотрудники полиции. Апелляционная инстанция вернула жалобу на это решение суда первой инстанции прокурору.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующих судебных материалов.

Как известно, в ночь на 24 августа 2016 года в Кривом Озере несколько полицейских прибыли на вызов разбираться с семейным скандалом и грабежом, заковали в наручники нетрезвого местного жителя Александра Цукермана и стали его бить. По словам жителей Кривого Озера, полицейские били Цукермана дубинками, руками и ногами, после чего он умер.

Днем 24 августа 2016 года сотни жителей Кривого Озера собрались у дома погибшего мужчины и требовали справедливого расследования смерти Цукермана. Позже полицейских, которые избили жителя Кривого Озера, вывезли в Николаев, при этом люди едва не перевернули автозак. Поздно вечером в тот же день несколько десятков людей пошли на штурм Кривоозерского отделения полиции, но их удалось успокоить. Утром 25 августа стало известно, что мужчина скончался от пулевых ранений. В ходе допроса один из задержанных в Кривом Озере полицейских признался, что он произвел несколько выстрелов в Цукермана, после чего выбросил пистолет в реку.

В феврале 2017 года четверых полицейских отдали под суд. К этому моменту Николай Хоменко и Александр Причипойда были освобождены под залог, а Роман Богач находится под домашним арестом. Под стражей с момента задержания продолжал удерживаться основной подозреваемый – Денис Ляхвацкий.

Согласно определению Первомайского горрайонного суда Николаевской области от 13 декабря 2019 года, коллегия судей в составе Мельничука, Панькова и Закревского рассматривала ходатайство прокурора о продлении Ляхвацкому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Прокурор в том заседании настаивал, что обвиняемый при более мягкой мере пресечения может скрываться от суда и следствия или влиять на пострадавших и свидетелей, вмешиваться в производство, совершить новое преступление.

Адвокаты обвиняемого в свою очередь отмечали, что риски за это время уже фактически исчезли, а следствие собрало доказательства. Также они отмечали, что с учетом так называемого «закона Савченко» их клиент уже отбыл около семи лет тюрьмы и то, что у него на содержании имеются дети, жена, родители.

В итоге коллегия судей Первомайского горрайонного суда приняла решение облегчить меру пресечения обвиняемому, назначив ему круглосуточный домашний арест.

Прокурор и потерпевшая не согласились с этим решением и подали апелляционную жалобу.

В апелляционном суде 8 января в ответ на эту жалобу отметили, что Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает обжалование подобного решения, которое уже принято во время рассмотрения производства по сути и вернули жалобу прокурору и представителю потерпевшего.

Напомним, как на Херсонщине из-за убийства мужчины начались массовые акции протеста – люди считают, что полиция умышленно скрывает некоторые улики.