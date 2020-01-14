В Днепре мужчина облил бомжа недопитой настойкой боярышника и сжег – очевидцы снимали это на видео 18+

В Днепре мужчина облил бездомного настойкой боярышника и поджег – пострадавший скончался.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Происшествие случилось вечером 13 января около 17:00 на площади Героев Майдана. Изначально полиция считала это несчастным случаем.

Горящего мужчину на видео сняли прохожие и опубликовали в сети. При этом очевидцы не оказали ему никакой помощи. Их действия попадают под признаки части 3 статьи 136 Уголовного кодекса Украины («Неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии»).

Позже полицейские выяснили, что факт поджога зафиксировали камеры видеонаблюдения. Также с места происшествия изъяли восемь пустых бутылок спиртовой настойки боярышника.

Далее сотрудники полиции задержали 26-летнего мужчину, который после совместного употребления настойки боярышника облил потерпевшего спиртосодержащей веществом и поджег.

Следователи переквалифицировали уголовное производство с «несчастный случай» на «умышленное убийство».

Напомним, как в Закарпатской области мужчина во время конфликта в баре облил иностранца бензином и поджег.