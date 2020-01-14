На Николаевщине рецидивист ограбил продуктовый магазин, угрожая продавщице ножом – деньги мужчина потратил на еду

В Николаевской области, в Березанском районе, мужчина ограбил продуктовый магазин.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области.

В Березанский отдел полиции поступило сообщение от частного предпринимателя о совершении разбойного нападения на его магазин. По словам заявителя, злоумышленник, угрожая ножом 35-летней продавщице, завладел выручкой магазина в сумме 650 гривен. После того, как нападающий ушел, женщина позвонила хозяину, а затем и в полицию.

Опросив пострадавшую и получив приметы нападавшего, в течение суток оперуполномоченный уголовного розыска совместно с участковым офицером Березанского отдела полиции установили причастное к преступлению лицо. Им оказался 37-летний ранее судимый житель поселка Красное.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По факту разбойного нападения следователи Березанского отдела полиции начали уголовное производство по части 3 статьи 187 Уголовного Кодекса Украины.

По согласованию с прокуратурой следователи сообщили мужчине о подозрении в преступлении. Орудие преступления - нож и другие вещественные доказательства полицейские изъяли. По словам подозреваемого, деньги он потратил на еду.

Вскоре суд будет избирать для подозреваемого меру пресечения. Согласно санкции инкриминируемой статьи, ему грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное следствие продолжается.

Напомним, в Николаеве 21 ноября задержали троих мужчин, которые после отдыха в баре избили и ограбили местного жителя.