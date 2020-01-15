В 2019 году на Николаевщине зафиксировали почти 3 тысячи случаев домашнего насилия

В течение 2019 года в полицию Николаевской области поступило 5 тысяч 812 заявлений и сообщений о совершении домашнего насилия. По результатам их рассмотрения сотрудники полиции составили 2974 административных протоколов о домашнем насилии.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Вместе с тем следственные подразделения области начали 41 уголовное производство по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины («Домашнее насилие») по фактам систематического совершения насилия в отношении членов семьи. Из них в 28 делах уже составили обвинительные акты.

Всего с начала 2019 года на профилактический учет поставили 2 тысячи 58 человек, совершивших домашнее насилие. В подавляющем большинстве это мужчины (почти 91%). Всего на превентивном учете состоит 1722 человека. Также относительно 129 человек полицейские применили срочные запретительные предписания, а в отношении пяти обидчиков суды выдали ограничительные предписания, согласно которым нарушителям запрещено находиться в местах совместного проживания с пострадавшими. Шести лицам, допустившим совершение домашнего насилия, аннулировали разрешения на право хранения и ношения оружия, также у них изъяли это оружие.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевскую полицию за три месяца 380 раз вызывали по фактам домашнего насилия.