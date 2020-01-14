В Николаеве двух школьников подозревают в надругательстве над парнем с инвалидностью – дело расследуют как изнасилование

В Корабельном районе Николаева двое школьников возрастом 12 и 13 лет подозреваются в изнасиловании 25-летнего мужчины с инвалидностью.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию 14 января поступило сообщение о госпитализации парня, у которого медики диагностировали повреждение в области прямой кишки. Полицейские опросили пострадавшего, который сообщил, что травмы ему нанесли двое подростков посторонним предметом.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 152 Уголовного кодекса Украины («Изнасилование»). Полицейские установили причастных к преступлению, которыми оказались двое подростков возрастом 12 и 13 лет. Сейчас они в сопровождении родителей находятся в отделении полиции. С ними проводятся необходимые следственные действия.

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия и мотивы противоправного поступка несовершеннолетних. Расследование продолжается.

Напомним, что ранее в Николаеве школьник из-за неудачной шутки одноклассника попал в больницу с серьезной травмой. Мальчик сел на ножку перевернутого стула, который ему кто-то подставил.