Британская компания выпустила кухонные ножи с тупыми концами из-за роста преступлений с использованием холодного оружия

Британская компания по производству столовых приборов Viners выпустила комплект ножей с тупыми концами.

Об этом сообщает Tjournal.

Причиной такого дизайна стал рост числа преступлений с использованием холодного оружия.

Из-за числа нападений с использованием холодного оружия, британские власти изменили классификацию кухонных ножей на наступательное оружие. Из-за этого часть ритейлеров прекратила продажу ножей в рознице. В связи с этим фирма разработала набор ножей, который сохранит функционал для поваров и станет безопаснее в использовании.

Комплект приборов получил название Assure collection. В процессе его разработки фирма провела консультации с 1700 потребителями. Ножи изготовлены из классической нержавеющей стали.

В октябре 2019 года британская полиция сообщила о 44 тысячах случаев нападений с использованием ножей и другого холодного оружия за 12 месяцев. Это на 7 процентов больше, чем за аналогичный период в 2018 году и максимальный показатель с 2011 года.

Напомним, как в американском городе сняли запрет на снежки – в честь этого глава местной полиции попал снежком в голову мэру.