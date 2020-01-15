Полиция задержала еще одного подозреваемого в убийстве Окуевой, - СМИ

Правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушения на жизнь Адама Осмаева.
Об этом сообщает «Следствие.Инфо».
Отмечается, что имя задержанного - Андрей Кравченко. Задержание произошло сегодня утром, 15 января, неподалеку от его дома. Пока неизвестно, объявили ли ему подозрение.
В прокуратуре и полиции Киевской области изданию подтвердили факт задержания. Но отметили, что это связано с другим преступлением, который, по мнению следствия, совершила группа лиц, причастная к расстрелу Окуевой.
По словам руководителя прессслужбы полиции Киевской области Николая Жуковича, речь идет об убийстве киевского предпренимателя в 2014-м году. Детали Жукович не сообщил.
Кравченко является также одним из семи подозреваемых в процессах по убийствам директора компании Caparol Павла Зможного, которое произошло в 2016 году, а также - начальника отдела рекламы киевского метрополитена Павла Миленького.
Напомним, 30 октября 2017 года автомобиль с супругами-добровольцами АТО Аминой Окуевой и Адамом Осмаевым обстреляли из автоматического оружия в районе железнодорожного переезда возле Глевахи Киевской области. В результате покушения Окуева погибла, а Осмаев получил пулевое ранение в ногу.
12 января Нацполиция сообщила о задержании группы киллеров, причастных к убийству Окуевой, и организатора преступления.