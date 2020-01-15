Государство возвращает приватизированный в 2018 году судостроительный завод «Океан». Что это означает?

Главред «Цензор.НЕТ» на своей странице в Facebook, опираясь на информацию собственных источников в Офисе генпрокурора, сделал небольшой анализ по ситуации с арестом имущественного комплекса НСЗ «Океан»

Приводим его текст без изменений.

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13 января произошло одно из знаковых событий для бизнеса при новой власти – по иску офиса генерального прокурора наложен арест на Николаевский судостроительный завод «Океан», одно из крупнейших судостроительных предприятий Европы, которое давно обанкротили и продали за бесценок. Арест "с целью сохранения имущества этого стратегического для государства предприятия и предотвращения дальнейших попыток его незаконного отчуждения". Если Рябошапка доведет до конца уголовные дела, государство аннулирует приватизацию 2018-го года и создаст прецедент, когда будут пересмотрены и другие приватизационные конкурсы, на которых государственные активы распродавались за бесценок. Трудно переоценить значение решения ОГПУ.

Среди фигурантов дела о незаконном завладении «Океаном» и доведении о банкротстве один из крупнейших российско-украинских олигархов Вадим Новинский.

А арест непосредственно бьет по новым собственникам, пришедшим в 2018-м – финансово-промышленной группе Василия Капацыны, которая организовала производство на заводе.

Завод «Океан» при СССР был уникальным предприятием, который производил высокотехнологичные гражданские суда водоизмещением до 350 тысяч тонн. С 91-го года государство бросило предприятие, ушел уникальный коллектив, завод разграбили разные временщики, но он сохранял и сохраняет ценность так как обладает удобным выходом в море, имеет уникальный сухой док для ремонта судов, остатки инфраструктуры. При Януковиче завод решили «отжать» структуры, близкие, по данным СМИ, к российско-украинскому олигарху Вадиму Новинскому. Поставили своих руководителей, загнали в долги, и в ноябре 2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом «Океан» по ходатайству близкого к Новинскому ООО «Консалтинг-Гамма».

5 апреля 2017-го года ГПУ объявила в розыск группу лиц, подозреваемых в доведении ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" до банкротства и нанесении предприятию убытков на 1,5 млрд грн. Двум экс-руководителям судозавода, одному из арбитражных управляющих и двум руководителям компаний, причастных к незаконному завладению, предъявили подозрение.

– Я ставлю себе планку хотя бы в первых инстанциях завершить процесс возвращения государству "Черноморского судостроительного завода" и завода "Океан". Оба этих дела недопустимо затянулись, - сказал тогда генеральный прокурор Юрий Луценко.

Сразу после того, как завод фактически отбили у Новинского последовала приватизация в интересах другого владельца.

В августе 2018 года Минюст и Высший хозяйственный суд Украины объявили о продаже завода «Океан» согласно закону "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом". Стартовая цена составляла 1,82 млрд грн. при этом более 91 млн грн составила задолженность по заработной плате предприятия. Но конкурсы срывались, покупателей из-за судов и нестабильной политической ситуации не было, и вот неожиданно, в 3 декабря 2018 года, структуры, близкие по данным СМИ к группе Капацыны, приобрели завод за 122,195 млн грн. – сумму 15 раз меньшую, чем первоначально заявленная государством на конкурсе!

Уже тогда этот разрыв в цене вызвал большой резонанс.

По данным источников Цензор.Нет, близких к Генпрокуратуре, дело о банкротстве не было завершено, и это дало основания уже при новой власти включить в состав подозреваемых уже новых собственников. И покупатели на конкурсе 2018-го года также получили подозрения. Прокуратура в подозрении указывает, что купила завод компания «Торговый дом «Аннона», после чего права собственности были переоформлены на другую компанию - ООО «Український будівельник», главой Набсовета которой является Василий Капацына. Эта компания оформляет кредит в 15 миллионов долларов у кипрской офшорной компании «Джероно холдингз лимитед». По мнению следствия, обязательства по погашению кредита на 31 декабря 2019-го не выполняются намеренно, и это приведет к переходу компании в руки нерезидента, добросовестного покупателя, после чего довести дело до суда и вернуть проданный за бесценок завод будет уже невозможно. Поэтому прокуратура обратилась с требованием наложить арест.

Надо сказать, что сейчас, благодаря Капацыне, на заводе начало работу 600 человек, получен заказ на постройку двух барж.

Однако основания, чтобы требовать отмену приватизации 18-го года у государства есть.

Если завод вернут, было бы честно вернуть структурам Капацыны вложенные средства, завершить заключенные контракты, и затем выставить завод на новый конкурс. Ожидания будут высокими, повторная приватизация «Океана» по сути станет показателем, постарается ли новая власть передать завод кому-то своему, или приватизация произойдет все-таки по первоначальному плану, и новый инвестор помимо более высоких инвестобязательств, полного погашения задолженности по зарплате, заплатит в бюджет то, что не смогли получить тогда – 1,82 миллиарда в бюджет. Если нет – тогда это будет крайне негативный кейс для государства, который вызовет широкое осуждение. Теперь Рябошапка, Зеленский, Гончарук должны будут думать не только о том, как вернуть по закону завод, но и как устроить новый справедливый конкурс. Значение этого конкурса может быть таким же, какое в 2005-м имел значение конкурс по «Криворожстали».

Ну и ключевой вопрос – а сможет ли Рябошапка довести до суда Новинского или кого-то из тех, кто добивал в 2013-м завод, или все снова ограничится словами и угрозами, а поднять руку на неприкасаемого олигарха новая власть также не посмеет?