У главы ГНС Верланова и в ряде областных управлений проводят обыски – СБУ заявила, что выявила схему «отмывания» денег

Новоназначенные чиновники Государственной налоговой службы помогали выводить в теневой сектор экономики более 500 миллионов гривен ежемесячно.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным СБУ, чиновники осуществляли несанкционированные действия со служебной информацией. Таким образом, злоумышленники давали возможность ряду «конвертационно-транзитных» групп обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска и уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах.

«Для реализации сделки должностные лица департамента обслуживания плательщиков и информационных технологий, департамента мониторинга рисковых операций и доходов ГНС Украины совместно со служащими ГНС в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской и Донецкой областях и в Киеве вступили в сговор с владельцами IT-компании. Эта компания осуществляет разработку соответствующего программного обеспечения для ГНС и знает алгоритмы работы электронных информационных ресурсов ГФС Украины. Как разработчики систем защиты этих ресурсов, коммерсанты создали возможность для незаконного формирования налогового кредита по НДС субъектам реального сектора экономики. Для этого использовались более 300 подконтрольных организаторам фиктивно созданных фирм: через проведение бестоварных операций и замену номенклатуры товаров/услуг искусственно формировали налоговый кредит заказчикам», - сообщили в СБУ.

«Украинская правда» сообщает, что следственные действия проходят также и у главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Напомним, что ранее НАБУ задержало главу Одесской областной налоговой и её заместителя, подозреваемых в попытке подкупить прокурора.