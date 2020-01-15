Новый начальник отдела СБУ в Очакове устроил «маски-шоу» со спецназом и автоматами на рыбаков, которые на удочку ловили бычка

Глава УСБУ Николаевской области Герсак представляет в Очакове Яремчука 19 ноября 2019 года В Очакове в ночь на 15 января сотрудники отдела Службы безопасности Украины со своим спецназом устроили вооруженный штурм на рыбаков, которые на фелюге выходили в море и ловили на удочку бычков.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили местные жители.

По их информации, рыбаки около 23:00 вернулись на место швартовки с официального любительского лова бычка. В это время на них налетели сотрудники СБУ в балаклавах, с автоматами и в форме с нашивками службы, порядка 15 человек.

Как рассказывают рыбаки, им не сообщили, какие претензии к ним имеют сотрудники, но сказали, что имеют право задержать их на три часа. Никаких административных материалов или актов изъятия составлено не было, но на место события работники службы безопасности вызывали как представителей рыбоохранного патруля, так и полиции. По сведениям местных жителей, улов всех рыбаков составлял приблизительно по 7 килограмм бычка на каждого рыбака, который приблизительно 40 местных жителей выловили на удочки, имея на выход в море и любительский лов соответствующие разрешения.

Рыбохранный патруль не выявил никаких нарушений и также не составлял никаких материалов.

После приезда полиции спецназ СБУ покинул с автоматами место событий, а по прошествии трёх часов, в четвёртом часу ночи, замёрзшие мокрые рыбаки, большинство из которых — люди в возрасте, так и не дождавшись дальнейших процессуальных действий, разъехались.

Напомним, начальником Очаковского отдела СБУ является Дмитрий Яремчук, который был 19 ноября представлен личному составу начальником СБУ области Виталием Германом. А уже 17 декабря на улице Спасской в Николаеве патрульные полицейские остановили его за рулем автомобиля «Renault Duster» с явными признаками алкогольного опьянения. На предложение пройти освидетельствование на предмет алкогольного опьянения водитель ответил отказом. В отношении него составлен протокол по части 1 статьи 130 КУоАП («Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения»). Об этом писали «Новости-Н».

По информации источника, в тот день сотрудник СБУ отдыхал в одном из ночных клубов Николаева на улице Спасской, вместе с двумя друзьями.

Отметим, что официальной публичной реакции начальник управления СБУ области Виталия Герсака не было. Но, судя по дальнейшей работе, езда пьяным за рулем для начальника управления СБУ не является серьезным проступком.

При этом, когда аналогичный случай произошел 10 декабря во Львовской области, пресс-служба управления на официальной странице в Facebook сообщила об этом. Также в ведомстве отметили, что «по данному факту начальником Управления Службы безопасности Украины во Львовской области инициировано служебное расследование. В случае подтверждения указанного инцидента будет решаться вопрос об освобождении указанного сотрудника из органов СБ Украины. Начальник управления выразил готовность оказать полное содействие правоохранительным органам в расследовании данного инцидента».

Напомним, также глава СБУ Иван Баканов совсем недавно доводил до личного состава основные задачи службы – это госбезопасность, контрразведка, борьба с терроризмом. Куда отнести борьбу с рыбаками-любителями, предстоит узнать из официального сообщения службы о проведении ночной операции, если таковая будет опубликована.

«Сегодня происходит обновление, перезагрузка Службы. Мы должны реформироваться. И стать более эффективными. Наша основная задача - защита государственной безопасности, борьба с терроризмом, диверсиями, киберугрозами, разведывательно-подрывной деятельностью и т. п. Уверен, что личный состав столичного Главка способен выполнять все поставленные задачи и доказывать эффективность новых подходов», - отметил тогда Иван Баканов.

Также напомним, что после назначения начальник управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак обещал провести массовую чистку среди подчиненных из-за провалов в работе и возможной коррупции.