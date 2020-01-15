Взятки брал только наличными: В Китае в доме у экс-руководителя крупного банка при обыске обнаружили $29 миллионов

В Китае у бывшего руководителя одного из крупнейших банков China Huarong Asset Management Лай Сяомина при обыске в квартире нашли металлические ящики с деньгами со взяток. Всего в коробках было 200 миллионами юаней (29 миллионов долларов).

Об этом пишет Bloomberg.

В документальном фильме, который показали по местному телевидению, Лай Сяоминь признался, что регулярно приносил взятки в квартиру и оставлял их там. По словам топ-банкира, для него этот процесс был столь же привычным, как посещение супермаркета.

Также Лай Сяоминь объяснил, что предпочитал брать взятки наличными, но при этом он ничего не потратил, все деньги были конфискованы.

Как пишет издание, Лай Сяоминь был задержан в 2018 году. Его обвиняют в получении взяток, коррупции и двоеженстве.