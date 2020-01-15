Криминалитет угрожает руководителям таможни, - Нефедов

Криминалитет угрожает руководителям Государственной таможенной службы, и речь идет не просто о бандитах.

Об этом заявил глава таможни Максим Нефьодов в эфире Громадського радіо.

- К сожалению, угрожает, и, к сожалению, угрожает не только криминалитет в смысле бандитов. Часто пользуются услугами каких-то карманных общественных организаций или псевдоактивистов, которые не допускают новых руководителей к рабочим местам, и говорят, что те, кто были раньше - это крепкие профессионалы. Ну и что, что немного запятнаны? Зато они хорошие люди, надо сохранять за ними должности, - сказал он.

Также они часто пользуются еще не до конца обновленными правоохранительными органами, добавил Нефьодов. Он назвал пример с обысками у нового руководителя Львовской таможни, которого подозревали в недостоверных данных в трудовой книжке, якобы внесенных 19 лет назад.

- Это просто методы давления, но это означает, что там мы делаем что-то такое, что вызывает у нечестных дельцов ненависть и желание с нами бороться, - говорит Нефьодов.

По словам главы таможенной службы, сейчас идет процесс увольнения 500-600 «наиболее одиозных сотрудников», после чего начнется процесс полноценной переаттестации тех, кто остался.

Напомним, ранее в Одессе неизвестные сожгли автомобиль экс-начальника Николаевской таможни.