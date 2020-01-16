Николаевец хотел зарегистрировать на себя «Volkswagen», но у машины оказался поддельный номер кузова

В Николаеве в конце 2019 года в сервисном центре МВД владелец «Volkswagen Passat» выяснил, что у его автомобиля поддельный идентификационный номер кузова.

Об этом сообщили в пресс-службе Регионального сервисного центра МВД в Николаевской области.

Мужчина обратился в МВД для перерегистрации своего автомобиля. Однако эксперты после проведенного исследования пришли к выводу, что идентификационный номер кузова поддельный. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства этого дела.

Кроме того, в сервисном центре обнаружили автомобиль «Chevrolet Aveo», разыскиваемый Винницким городским управлением юстиции.

Всего в 2019 году на Николаевщине специалисты экспертной службы обнаружили 15 автомобилей, в которых идентификационные номера агрегатов были изменены и подделаны.

Напомним, что ранее житель Николаевщины купил в Польше автомобиль с «перебитыми номерами».