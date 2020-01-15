Глава Православной церкви Украины наградил криминального авторитета «Нарика» орденом и грамотой

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Днепровский бизнесмен и авторитет Александр Петровский (известный по прозвищу «Нарик») получил грамоту от предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания.

Об этом сообщает «Страна».

На грамоте с подписью митрополита Киевского и всея Украины Епифания от 10 января 2020 года написано:

«За возрождение духовности в Украине, преданности идеалам добра и значительный взнос в общее благо».

Кроме того, Петровского наградили орденом святителя и чудотворца Николая, о чем также сказано в грамоте. На фото также видно сам орден в коробочке.

Напомним, что Петровский во время подписания Томоса об автокефалии стоял рядом с на то время президентом Украины Петром Порошенко.

Ранее сообщалось, что Петровский после смены власти надел кипу и начал писать Тору. Также утверждалось, что в Днепре на территории Управления СБУ построили часовню за деньги Петровского.

Вадим Богданов

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