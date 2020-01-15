В Николаеве две компании устроили «разборки» из-за девушки – в ход пошло травматическое оружие

В среду вечером, 15 января, в Николаеве возле спорткомплекса «Зоря» - «Машпроект» на улице Театральной в результате конфликта с применением травматического оружия между двумя компаниями мужчин пострадали два человека.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области.

По предварительным данным, в потасовке принимало участие семь человек. Группа мужчин приехала на автомобиле «Mercedes Benz A 160» в город из одного из населенных пунктов области из-за бывшей девушки одного из них. Их оппонентами выступил ее нынешний молодой человек и его друзья. В результате потасовки один мужчина получил повреждения на лице и удары по голове, второй - повреждение ноги от выстрела травматического пистолета.

«С места происшествия злоумышленники скрылись на автомобиле, который вскоре нашли полицейские на одной из улиц Ингульского района с одним из беглецов. Также полицейские изъяли пистолет, предварительно, травматического действия, который злоумышленники успели выбросить в мусорный бак. Жизни пострадавших ничего не угрожает», - сообщили в полиции.

На данный момент полиция проводит первоочередные следственные действия. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины.

Судя по фото, опубликованным в Facebook Федором Левченко, из травматического оружия стреляли минимум 11 раз.

Напомним, ранее в Киеве пьяная работница МВД вместе с мужем пыталась выбить дверь в квартиру женщины и напала на патрульных.